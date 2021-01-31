В селе под Нижним Тагилом пожарные потушили частный жилой дом

В селе под Нижним Тагилом пожарные потушили частный жилой дом

Сегодня, 10:49ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В селе Большая Лая под Нижним Тагилом загорелся частный жилой дом и постройки, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании в селе Большая Лая в Горноуральском городском округе поступило диспетчеру 30 января в 16.12. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки на площади 72 квадратных метра.

От огня получили повреждения крыша, чердачное перекрытие и стены дома. Сгорели надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 18 сотрудников МЧС и четыре автомобиля спецтехники.

С огнем удалось справиться к 16.40. Проливка очагов горения и разбор конструкций продлились до 18.24.

Напомним, 30 января в Нижнем Тагиле на Руднике сгорел частный дом. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

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