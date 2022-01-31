Ехала на красный: женщина-водитель сбила ребенка в Екатеринбурге

Инцидент произошел 31 января напротив дома № 45 на улице Краснолесья. 36-летняя свердловчанка направлялась в сторону Чкалова. Она так и не смогла объяснить, почему поехала на красный свет, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.