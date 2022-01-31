Ехала на красный: женщина-водитель сбила ребенка в Екатеринбурге

Ехала на красный: женщина-водитель сбила ребенка в Екатеринбурге
Ехала на красный: женщина-водитель сбила ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 22:14ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге женщина-водитель сбила мальчика на «зебре»

Женщина, управляя Volkswagen, двигалась на запрещающий сигнал светофора и сбила ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел 31 января напротив дома № 45 на улице Краснолесья. 36-летняя свердловчанка направлялась в сторону Чкалова. Она так и не смогла объяснить, почему поехала на красный свет, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Приехавшие врачи осмотрели 12-летнего мальчика. У него был диагностирован ушиб стопы, после чего школьника отпустили домой.

Видео:E1.RU

Напомним, утром 29 января вблизи Шарташского рынка на Сибирском тракте в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила 53-летнего велосипедиста.

Сюжеты:
Екатеринбург
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