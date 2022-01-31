Иностранный студент переночевал в екатеринбургском хостеле и лишился денег

Молодой человек сообщил, что средства с его счета в банке списал неизвестных гражданин. Как выяснилось, это был 33-летний рецидивист, имеющий судимости за кражу, грабеж и разбой, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
Он объяснил, что был вместе с парнем в одном хостеле и попросил его позвонить. С чужого телефона мужчина отправил текст «баланс» на номер банка и получил уведомление о состоянии лицевого счета. Тогда уралец сделал два перевода на свою карту.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до шести лет колонии.
Напомним, 29 января неизвестные с пистолетом ограбили отделение УБРиР на Космонавтов, 76 в Екатеринбурге.