Иностранный студент переночевал в екатеринбургском хостеле и лишился денег

Иностранный студент переночевал в екатеринбургском хостеле и лишился денег
Иностранный студент переночевал в екатеринбургском хостеле и лишился денег
Сегодня, 22:50ПроисшествияФото: pixabay
23-летний студент, приехавший из-за границы в Екатеринбург, потерял 26 тысяч рулей, когда остановился в хостеле на улице Мичурина.

Молодой человек сообщил, что средства с его счета в банке списал неизвестных гражданин. Как выяснилось, это был 33-летний рецидивист, имеющий судимости за кражу, грабеж и разбой, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Он объяснил, что был вместе с парнем в одном хостеле и попросил его позвонить. С чужого телефона мужчина отправил текст «баланс» на номер банка и получил уведомление о состоянии лицевого счета. Тогда уралец сделал два перевода на свою карту.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до шести лет колонии.

Напомним, 29 января неизвестные с пистолетом ограбили отделение УБРиР на Космонавтов, 76 в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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