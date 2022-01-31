Народный артист Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни

Народный артист Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни
Народный артист Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни
Сегодня, 22:55ПроисшествияФото: 1MI
Народный артист России Виктор Мережко умер из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила его дочь Мария.

Она рассказала, что 84-летний артист подхватил COVID-19 в декабре. Несмотря на это, он не вызывал врачей или госпитализации. Мережко задыхался, однако пытался это скрыть, сообщает «Комсомольская правда». Мария предположила, что это был коронавирус.

Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением,сказала она.

Брату Марии пришлось везти Мережко на КТ против его воли, где стало известно, что у артиста сильно поражены легкие. Несмотря на успешное лечение, у него отнялась нога. Была сделана операция, после которой режиссер уже не сумел восстановиться.

Напомним, 30 января на 86-м году жизни ушел из жизни народный артист РСФСР Леонид Куравлев, который снимался во многих советских фильмах.

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