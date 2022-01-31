Полицейские спасли десять людей из горящего дома в Первоуральске

Полицейские спасли десять людей из горящего дома в Первоуральске
Полицейские спасли десять людей из горящего дома в Первоуральске
Сегодня, 14:44ПроисшествияФото: Пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Десятерым людям, в том числе двум детям, помогли выбраться из горящего дома сотрудники ППС в Первоуральске.

О пожаре в доме на проспекте Ильича патрулирующим свой район стражам правопорядка сообщил прохожий. Трое полицейских передали информацию о возгорании в дежурную часть и отправились на помощь жильцам.

В задымленном подъезде на лестничной площадке одного из верхних этажей они обнаружили лежавшего без сознания мужчину. Перенеся его вниз, полицейский Максим Зуев стал стучаться в двери жильцов и просить людей эвакуироваться. Двое других сотрудников ППС, Павел Золотин и Ксения Гузева, помогали надышавшимся дыма людям спускаться вниз.

Прибывшие на место пожарные закончили эвакуацию оставшихся в здании людей и потушили огонь. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
пожарэвакуацияПервоуральскППС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы