Полицейские спасли десять людей из горящего дома в Первоуральске

В задымленном подъезде на лестничной площадке одного из верхних этажей они обнаружили лежавшего без сознания мужчину. Перенеся его вниз, полицейский Максим Зуев стал стучаться в двери жильцов и просить людей эвакуироваться. Двое других сотрудников ППС, Павел Золотин и Ксения Гузева, помогали надышавшимся дыма людям спускаться вниз.