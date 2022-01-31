Полицейские спасли десять людей из горящего дома в Первоуральске

О пожаре в доме на проспекте Ильича патрулирующим свой район стражам правопорядка сообщил прохожий. Трое полицейских передали информацию о возгорании в дежурную часть и отправились на помощь жильцам.
В задымленном подъезде на лестничной площадке одного из верхних этажей они обнаружили лежавшего без сознания мужчину. Перенеся его вниз, полицейский Максим Зуев стал стучаться в двери жильцов и просить людей эвакуироваться. Двое других сотрудников ППС, Павел Золотин и Ксения Гузева, помогали надышавшимся дыма людям спускаться вниз.
Прибывшие на место пожарные закончили эвакуацию оставшихся в здании людей и потушили огонь. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».