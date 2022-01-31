Пьяный отец катал детей на привязанном к машине снегокате в Нижнем Тагиле

Пьяный тагильчанин катал детей на привязанном к машине снегокате

Нетрезвый 35-летний тагильчанин решил развлечь сына и дочь и прокатил их на снегокате, который привязал веревкой к своему Hyandai.

Кортеж во главе с иномаркой, ездящий по улицам частного сектора города, заметили автоинспекторы. Результат освидетельствования отца семейства показал 0,635 промилле. За это нарушение тагильчанину грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Предстоит ему ответить и за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, информацию о произошедшем стражи дорожного правопорядка передали в отдел по делам несовершеннолетних. Сам мужчина заявил, что не видит в подобном развлечении никакой опасности для своих детей, сообщает «КП-Екатеринбург».

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