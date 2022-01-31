Труп мужчины найден после пожара на складе в Екатеринбурге

Труп мужчины найден после пожара на складе в Екатеринбурге
Труп мужчины найден после пожара на складе в Екатеринбурге
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге на пожаре сгорел мужчина

В ночь на 31 января в Екатеринбурге загорелся склад на улице Космонавтов. С огнем боролись три бовых расчета МЧС.

Огонь охватил здание в пятом часу утра. Борьбу с ним вели 11 человек из личного состава МЧС при поддержке трех единиц техники.

Открытое горение было ликвидировано через час и столько же потребовалось для проливки водой и разбора завалов.

Площадь повреждений составила более 30 квадратных метров. Также в областном управлении МЧС сообщили о теле мужчины, которого нашли спасатели. По некоторым данным, оно может принадлежать сторожу.

Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства и причина возгорания выясняются.

Сюжеты:
Екатеринбург
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