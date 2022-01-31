Труп мужчины найден после пожара на складе в Екатеринбурге

Огонь охватил здание в пятом часу утра. Борьбу с ним вели 11 человек из личного состава МЧС при поддержке трех единиц техники.
Открытое горение было ликвидировано через час и столько же потребовалось для проливки водой и разбора завалов.
Площадь повреждений составила более 30 квадратных метров. Также в областном управлении МЧС сообщили о теле мужчины, которого нашли спасатели. По некоторым данным, оно может принадлежать сторожу.
Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства и причина возгорания выясняются.