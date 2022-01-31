У жителя Свердловской области выманили подаренные на свадьбу 348 тысяч рублей

Молодому человеку позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка, в котором житель Тавды хранит свои сбережения, и сообщил о компьютерном взломе. Якобы система безопасности дала сбой, и некие хакеры пытаются совершить хищение денежных средств со счетов.
Мужчина не стал вдаваться в подробности, а попросил клиента ответить на звонок сотрудника службы безопасности банка. И действительно, через некоторое время на телефон молодого человека позвонила девушка.
Она сказала, что СБ делает все возможное для блокировки «атаки». Но чтобы уберечь счета, клиентам предлагают подключить специальную услугу. Для этой цели якобы требуется код из смс-сообщения.
Молодой человек пошел на поводу и даже не счел важным прочитать содержание сообщения, которое ему пришло на мобильный. А затем все-таки обнаружил пропажу 98 тысяч рублей. Но девушка перезвонила и успокоила, что он сделал все правильно и причин для беспокойства нет. Мол, теперь денежные средства точно будут в безопасности. Нужно только перевести их на созданные безопасные счета.
Свердловчанин поверил и перевел еще 250 тысяч рублей на указанный мошенницей счет. Опомнился он только когда просматрел операции по карте. Деньги оказались на счете у неизвестного ему физического лица. Клиент обратился в банк для блокировки карты, но было уже поздно. У него украли все 348 тысяч рублей, подаренные на свадьбу.
Отдел МВД России «Тавдинский» возбудил уголовное дело.