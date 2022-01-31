У жителя Свердловской области выманили подаренные на свадьбу 348 тысяч рублей

Молодой человек пошел на поводу и даже не счел важным прочитать содержание сообщения, которое ему пришло на мобильный. А затем все-таки обнаружил пропажу 98 тысяч рублей. Но девушка перезвонила и успокоила, что он сделал все правильно и причин для беспокойства нет. Мол, теперь денежные средства точно будут в безопасности. Нужно только перевести их на созданные безопасные счета.