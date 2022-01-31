Вандалы в Нижнем Тагиле разрисовали памятник летчикам

В эти выходные не обошлось без происшествий. В поселке Покровское-1 неизвестные нанесли граффити и другие рисунки на несколько объектов, в том числе памятник военным летчикам.
Результатом набега вандалов стали каракули в виде нескольких букв и отколотый кусок основания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила в Instagram.
К настоящему моменту полиция уже нашла «художников». Все они поставлены на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних. А их родители обязались затереть надписи и отремонтировать основание памятника.