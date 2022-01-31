Вандалы в Нижнем Тагиле разрисовали памятник летчикам

Вандалы в Нижнем Тагиле разрисовали памятник летчикам
Вандалы в Нижнем Тагиле разрисовали памятник летчикам
Сегодня, 08:12ПроисшествияФото: instagram.com

В Нижнем Тагиле набегу вандалов подвергся памятник военным лечикам

Инцидент произошел в нижнетагильском поселке Покровское-1. Вандалы испачкали каракулями памятник военным летчикам.

В эти выходные не обошлось без происшествий. В поселке Покровское-1 неизвестные нанесли граффити и другие рисунки на несколько объектов, в том числе памятник военным летчикам.

Результатом набега вандалов стали каракули в виде нескольких букв и отколотый кусок основания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила в Instagram.

К настоящему моменту полиция уже нашла «художников». Все они поставлены на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних. А их родители обязались затереть надписи и отремонтировать основание памятника.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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