Пока полицейские торопились на вызов об избиении в Лае, пострадавшую убили

В половине пятого утра в полицию позвонили и сообщили о том, что в одном из домов по улице Заречной в Лае избивают женщину. Приехавшая по вызову ГБР обнаружила 35-летнюю жительницу квартиры убитой. На лице и теле женщины были многочисленные гематомы, на голове - кровоподтеки. Полицейские установили, что погибшая приехала в Лаю недавно, около полугода назад, где познакомилась с 31-летним мужчиной, с которым стала жить в одной квартире.