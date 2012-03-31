Пока полицейские торопились на вызов об избиении в Лае, пострадавшую убили
Еще одна семейная ссора закончилась трагически, сообщают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД.
В половине пятого утра в полицию позвонили и сообщили о том, что в одном из домов по улице Заречной в Лае избивают женщину. Приехавшая по вызову ГБР обнаружила 35-летнюю жительницу квартиры убитой. На лице и теле женщины были многочисленные гематомы, на голове - кровоподтеки. Полицейские установили, что погибшая приехала в Лаю недавно, около полугода назад, где познакомилась с 31-летним мужчиной, с которым стала жить в одной квартире.
Совместный быт пары сопровождался постоянными гуляниями с употреблением большого количества спиртного. Сожителя погибшей, ранее неоднократно судимого за преступления, связанные с причинением телесных повреждений, полицейские задержали там же. Он пояснил, что во время ссоры высказывались взаимные упреки, дело дошло до рукоприкладства. В пылу злости мужчина схватил кирпич и ударил сожительницу по голове. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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