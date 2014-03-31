Полицейские и общественники Нижнего Тагила в ходе рейда пресекли незаконную реализацию алкоголя

Вместе с сотрудниками полиции в рейд вышли молодежные активисты. Волонтеры общественной организации постоянно оказывают содействие сотрудникам полиции в проведении подобных мероприятий и фиксации выявленных нарушений.

Одним из первых было выявлено нарушение в магазине «Майя» в поселке Кирпичный. Продавец, не задумываясь, продала 16 – летней девушке две бутылки пива и бутылку шампанского. Как только спиртное оказалось в руках несовершеннолетней, в магазин вошли полицейские вместе с общественниками. Увидев сотрудников в форме, продавец тут же стала объяснять, что у нее даже не возникло никаких сомнений по поводу возраста покупательницы. При этом женщина вину свою признала, раскаялась и пообещала впредь спрашивать документы у покупателей. Тем не менее, в отношении продавца составлен протокол по части 2.1 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По-прежнему некоторые предприниматели осуществляют продажу спиртосодержащей продукции в нарушение постановления городской администрации № 2720. Напомним, данное постановление запрещает торговлю алкоголем вблизи школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что в поселке Уралец в магазине, расположенном в непосредственной близости от центральной городской больницы, реализуется алкогольная продукция. По поручению прокурора сотрудники полиции провели в торговой точке «проверочную закупку» спиртного. Рассчитавшись за приобретенный товар, три бутылки пива, полицейские «раскрыли карты» и предъявили служебные удостоверения. На предпринимателя составлен протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации.

Аналогичная ситуация произошла в магазине на улице Октябрьской революции, где продавали спиртное, несмотря на соседство с медицинским учреждением. По данному факту проводится проверка.

Как пояснила начальник отдела по исполнению административного законодательства ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Светлана Соломатина, в обоих случаях предприниматели нарушили постановление администрации города Нижний Тагил «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Вся алкогольная продукция с витрин и складских помещений, всего около двух с половиной тонн, изъята и опечатана. Дальнейшую судьбу изъятого алкоголя решит мировой суд.