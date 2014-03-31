«Трасса смерти» едва не унесла жизни. Под Нижним Тагилом – две серьезные аварии

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщают, что первая авария произошла в минувшую субботу. Около 12-ти часов на 183-м километре ранее названной автодороги столкнулись два автомобиля марки Lada – Granta и Kalina. Первое авто направлялось в Североуральск из Екатеринбурга, когда потеряв управление, автомобиль развернуло и поставило поперек дороги. Водитель Kalina не успел принять необходимые меры и столкнулся со стоящей на трассе машиной. В результате аварии пострадали женщина и ребенок в автомобиле Lada Granta. У женщины – ушибы и сотрясение головного мозга, а у девочки пяти лет - рассечен лоб. Ребенок, кстати, перевозился без детского удерживающего устройства. Во втором автомобиле пострадала женщина-пассажир. На Lada Granta была установлена летняя резина.

Практически в это же время на другом километре этой же автодороги случилось еще одно ДТП. Водитель Citroen ехал со стороны Серова в Екатеринбург. Он не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в Lada Largus. Водители и пассажиры с травмами госпитализированы.

Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

Добавим, что в четверг примерно в 20:30 на улице Горошникова, что в Нижнем Тагиле, столкнулись два автомобиля ВАЗ-2199 и Волга. Об этом сообщил пользователь Николай, предоставив фотографии случившегося. Тагильчанин сообщил, что в ДТП никто не пострадал. Повреждены только автомобили.