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«Трасса смерти» едва не унесла жизни. Под Нижним Тагилом – две серьезные аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Трасса смерти» едва не унесла жизни. Под Нижним Тагилом – две серьезные аварии

31 марта 2014, 11:45Происшествия
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