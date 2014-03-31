Вышел «просто пострелять в лесу». В Нижнем Тагиле задержан нарушитель спокойствия (ФОТО)

В указанном районе сотрудники полиции обнаружили ГАЗель. Хозяин автомобиля, как оказалось, просто захотел пострелять в лесу, прихватив с собой охотничье ружье 12-го калибра. С места происшествия было изъято 54 стреляных гильзы. На нарушителя составили административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ за стрельбу в населенных пунктах и непредназначенных для этого местах.

Отделается ли правонарушитель штрафом или у него будет аннулировано разрешение на оружие сроком от года до трех лет - решит суд. Владельцам оружия не стоит забывать о существующих правилах и, если возникло желание пострелять, можно сделать это в специально отведенных для этого местах – тирах, стрельбищах добавляет капитан полиции Мария Колстер, старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы ММУ МВД России «Нижнетагильское».

В полиции напоминают, что любое оружие должно храниться в запираемых металлических сейфах (ключи от которых должны быть только у владельца), закрепленных к стене или полу. Ружье должно находиться в разряженном состоянии, а патроны храниться отдельно от ствола. Передавать оружие запрещается! Обо всех этих правил владельцам сообщается при выдаче разрешения или при его проверке.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Совсем недавно женщина, проживающая в Ленинском районе города, сообщила своему участковому, что хочет сдать боеприпасы. В свое время у ее мужа имелось зарегистрированное ружье. В 2008 году после смерти супруга женщина сразу же сдала оружие на утилизацию. В этом году женщина собралась продавать квартиру и решила сделать генеральную уборку. Разбирая старый шкаф, она обнаружила два ружья кустарного производства и множество патронов к ним. Женщина тут же позвонила участковому. Теперь за сданное оружие и боеприпасы после проведения необходимых экспертиз женщина получит денежное вознаграждение. Это уже третий факт добровольной сдачи оружия в 2014 году, по всем оформляются документы для соответствующих выплат Мария Клостер напоминает о добровольной сдаче оружия.