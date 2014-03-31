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Вышел «просто пострелять в лесу». В Нижнем Тагиле задержан нарушитель спокойствия (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вышел «просто пострелять в лесу». В Нижнем Тагиле задержан нарушитель спокойствия (ФОТО)

31 марта 2014, 10:30Происшествия
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