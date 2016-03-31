Избивал, пока не получил мобильник: в Новоуральске полицейские задержали подозреваемого в грабеже

В тот вечер компания молодых людей отдыхала на квартире. Молодежь весело проводила время и употребляла алкогольные напитки. Между парнями возникли неприязненные отношения. Поговорить «с глазу на глаз» подвыпившие парни решили на кухне.

Но подозреваемый не собирался решать все «на словах»: он стал избивать своего нового знакомого. И сказал, что будет бить, пока не получит сотовый телефон. Молодой человек был вынужден отдать свой гаджет, стоимостью более 20 тысяч рублей, обидчику.

Утром потерпевший написал грабителю в социальной сети и потребовал вернуть телефон. Тот, в свою очередь, попросил никому не говорить о том, что случилось на вечеринке. Молодой человек согласился. Но когда вор перестал выходить на связь, пострадавший все-таки обратился за помощью в полицию.

Оказалось, подозреваемый даже не собирался возвращать телефон – он сдал его на продажу за 4 тысячи рублей.

Молодой человек, за грабеж с применением насилия, может на 7 лет оказаться в тюрьме. Похищенный гаджет возвращен владельцу.