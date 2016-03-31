На улице Перова столкнулись иномарка и «Газель»: пострадала жительница Нижнего Тагила (ФОТО)
31 марта 2016, 12:45ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчера на Тагилстрое в столкновении Chevrolet NIVA и «Газели» пострадала тагильчанка. Её состояние потребовало назначения амбулаторного лечения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль Chevrolet, под управлением мужчины 1950 года рождения, двигался по улице Перова в сторону улицы Балакинская. В 8:40 утра мужчина не справился с управлением своего автомобиля и врезался в двигавшуюся навстречу «Газель», которой управлял водитель 1959 года рождения.
В этой аварии пострадал один человек, а именно — пассажир «Газели». Женщина 1973 года рождения повредила шею. Врачи диагностировали у неё растяжение связок и остеохондроз шейного отдела позвоночника. После обследования медиками и оказания первой помощи женщине назначили амбулаторное лечение в больнице Нижнего Тагила.
За день до этого на железнодорожном переезде на улице Балакинская сгорела «Волга».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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