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На улице Перова столкнулись иномарка и «Газель»: пострадала жительница Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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На улице Перова столкнулись иномарка и «Газель»: пострадала жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

31 марта 2016, 12:45ПроисшествияДенис Таратонов
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