На улице Перова столкнулись иномарка и «Газель»: пострадала жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

Автомобиль Chevrolet, под управлением мужчины 1950 года рождения, двигался по улице Перова в сторону улицы Балакинская. В 8:40 утра мужчина не справился с управлением своего автомобиля и врезался в двигавшуюся навстречу «Газель», которой управлял водитель 1959 года рождения.

В этой аварии пострадал один человек, а именно — пассажир «Газели». Женщина 1973 года рождения повредила шею. Врачи диагностировали у неё растяжение связок и остеохондроз шейного отдела позвоночника. После обследования медиками и оказания первой помощи женщине назначили амбулаторное лечение в больнице Нижнего Тагила.

За день до этого на железнодорожном переезде на улице Балакинская сгорела «Волга».