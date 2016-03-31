Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Полиция и ФСБ Свердловской области пресекли попытку встречи криминальных лидеров Урала (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Полиция и ФСБ Свердловской области пресекли попытку встречи криминальных лидеров Урала (ФОТО)

31 марта 2016, 20:10ПроисшествияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»