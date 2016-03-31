Полиция и ФСБ Свердловской области пресекли попытку встречи криминальных лидеров Урала (ФОТО)

При задержанных людях обнаружено больше количество оружия, в том числе: 4 боевых пистолета, 14 ножей, деревянную биту и резиновую дубинку. У всех задержанных были взяты отпечатки пальцев.

Главное управление МВД России по Свердловской области сообщает о том, что сейчас задержанных проверяют на причастность к преступлениям, а также то, не разыскивает ли задержанных полиция в других регионах. Среди задержанных как жители Урала, так и других регионов России.

У одного из задержанных был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотическим. Лобовые стёкла автомобилей двоих из задержанных были затонированы. За это они будут привлечены к административной ответственности. Ещё двое уже имеют солидный багаж неоплаченных штрафов. Полицейские пообещали доставить злостных неплательщиков в суд.

167 человек – большое собрание даже для Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле, увы, криминальная обстановка не самая благополучная. Многие люди, освободившись из колоний, остаются в Нижнем Тагиле. Потому у TagilCity.ru возник вопрос, не было ли среди задержанных в Екатеринбурге людей тагильчан?

На данный момент информации о том, что среди задержанных были тагильчане, нет рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД «Нижнетагильское».

TagilCity.ru будет следить за развитием событий.