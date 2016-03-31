Тагильчанин вынес из магазина в Чайковском почти 2 миллиона рублей

В ноябре 2014 года мужчина ночью проник в торговый центр города Чайковский. Там он «обчистил» один из магазинов на 1,7 миллионов рублей.

По совокупности всех приговоров тагильский воришка получил 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый должен будет выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Стоит добавить, что весь ущерб торговому центру был возмещен.

Это уже не первый случай, когда тагильчане мелькали в криминальных сводках других городов. В середине марта наряд ДПС из Краснотурьинска устроил погоню за угонщиком автомобиля из Нижнего Тагила.