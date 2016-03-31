В Нижнем Тагиле сгорела квартира в многоэтажном доме по улице Максарева (ФОТО, ВИДЕО)

На данный момент информации о пострадавших и масштабах ущерба информации нет. Однако по фотографиям видно, что балкон квартиры в доме №13 по улице Максарева выгорел дотла. Предположительно, пожарным пришлось выбивать окна в квартире, чтобы попасть вовнутрь.