В Нижнем Тагиле сгорела квартира в многоэтажном доме по улице Максарева (ФОТО, ВИДЕО)
31 марта 2016, 20:30ПроисшествияАлександра Логинова
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В многоквартирном доме по улице Максарева вечером 31 марта произошел сильный пожар. На место происшествия прибыло несколько пожарных машин.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент информации о пострадавших и масштабах ущерба информации нет. Однако по фотографиям видно, что балкон квартиры в доме №13 по улице Максарева выгорел дотла. Предположительно, пожарным пришлось выбивать окна в квартире, чтобы попасть вовнутрь.
Огонь распространился настолько, что пострадали даже соседние балконы - на три этажа выше от горящей квартиры.
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Фото: весьтагил.рф
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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