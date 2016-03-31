В Нижнем Тагиле суд лишил прав адвоката за езду под градусом

Напомним, адвоката Валерия Воротникова в сентябре прошлого года остановили сотрудники ДПС у села Мурзинка. По внешнему виду было понятно – юрист сел за руль иномарки, будучи пьяным: еле стоял на ногах, невнятно говорил, а изо рта разило перегаром. Гаишники предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер подтвердил предположения дорожных полицейских.

Два года назад тагильского адвоката уже лишали прав за езду под градусом. После повторного нарушения было возбуждено уголовное дело. Судя по всему, искусство убеждения и ораторские качества, которыми должен обладать юрист, не помогли Воротникову избежать наказания: суд лишил нарушителя прав и приговорил к 60-ти часовым обязательным работам.

Учитывая, что Воротников уже дважды нарушил закон, в настоящий момент рассматривается представление о лишении его адвокатского статуса.