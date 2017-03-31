Екатеринбуржец дважды провалился под лед на городском пруду (ВИДЕО)
31 марта 2017, 09:25Происшествия
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В Екатеринбурге очевидцы сняли на видео, как молодой человек провалился под лед на городском пруду.
Сюжеты: Екатеринбург
Участник инцидента явно родился в рубашке, сообщают сотрудники бизнес-центра, из окна которого и была произведена съемка. Молодой человек проваливается под лед, выбирается своими силами, делает несколько шагов и вновь оказывается подо льдом.
Сотрудники бизнес-центра поспешили на помощь, но когда пришли, им сообщили, что пострадавший выбрался самостоятельно, пишет Е1.
Видео: E1.RU
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