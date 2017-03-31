Екатеринбуржец снял кошку с 9-метрового столба: верхолазка не смогла спуститься самостоятельно (ФОТО)
31 марта 2017, 10:15Происшествия
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Житель Екатеринбурга спас кошку, которая залезла на столб высотой 8-9 метров и не смогла самостоятельно спуститься.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина работает в организации «Зооспас» и спасать четвероногих для него – привычное дело. О кошке ему сообщили девушки, которые и обнаружили животное на столбе.
Как пишет Е1, спасатель боялся, что кошка испугается его и сорвется. Но верхолазка дождалась своего спасителя. Операция осложнилась тем, что зацепиться на столбе было не за что, обычно спасателю приходится снимать кошек с деревьев.
К счастью, для спасателя Евгения и верхолазки черепахового окраса все закончилось благополучно. Кошка передана на передержку и ждет старых или новых хозяев.
Фото: предоставлено Евгением Зенковым / E1.RU
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