Екатеринбуржец снял кошку с 9-метрового столба: верхолазка не смогла спуститься самостоятельно (ФОТО)

Мужчина работает в организации «Зооспас» и спасать четвероногих для него – привычное дело. О кошке ему сообщили девушки, которые и обнаружили животное на столбе.

Как пишет Е1, спасатель боялся, что кошка испугается его и сорвется. Но верхолазка дождалась своего спасителя. Операция осложнилась тем, что зацепиться на столбе было не за что, обычно спасателю приходится снимать кошек с деревьев.

К счастью, для спасателя Евгения и верхолазки черепахового окраса все закончилось благополучно. Кошка передана на передержку и ждет старых или новых хозяев.

Фото: предоставлено Евгением Зенковым / E1.RU