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Екатеринбуржец снял кошку с 9-метрового столба: верхолазка не смогла спуститься самостоятельно (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец снял кошку с 9-метрового столба: верхолазка не смогла спуститься самостоятельно (ФОТО)

31 марта 2017, 10:15Происшествия
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