Мужчина погиб под колёсами сдававшей задним ходом ГАЗели в Богдановиче (ФОТО)
31 марта 2017, 08:00Происшествия
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30 марта в Богдановиче произошел несчастный случай: под колесами ГАЗели погиб пешеход.
Известно, что 28-летний водитель за рулем автомашины сдавал задним ходом. В это время мимо проходил 56-летний мужчина, на которого вскоре был совершен наезд.
Пострадавший местный житель умер до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По предварительным данным, виновен водитель, поскольку он не убедился в отсутствии помех во время выполнения маневра, пишет Ystav.com.
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Фото: Ystav.com
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