Наркопритон раскрыт в квартире на улице Выйская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Первыми действующими лицами оказались две девушки и молодой человек. При проверке во время задержания у 28-летней хозяйки квартиры был изъят наркотик массой 0,32 грамма, который, по признанию, она получила от гостьи. Также проверка показала, что у её 27-летней знакомой есть такой же синтетический наркотик массой 0,262 грамма. Она рассказала, что приобрела «синтетику» через интернет, оплатив заказ через платежный терминал на улице Красноармейская.