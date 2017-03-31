Наркопритон раскрыт в квартире на улице Выйская в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сотрудники группы по контролю за незаконным наркооборотом в Нижнем Тагиле накануне рассекретили наркопритон, находившийся по улице Выйская. Подозреваемые лица были задержаны, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.
О группе людей, предположительно занимающихся употреблением наркотических средств, стало известно от местных жителей. С тех пор за квартирой началось наблюдение.
Первыми действующими лицами оказались две девушки и молодой человек. При проверке во время задержания у 28-летней хозяйки квартиры был изъят наркотик массой 0,32 грамма, который, по признанию, она получила от гостьи. Также проверка показала, что у её 27-летней знакомой есть такой же синтетический наркотик массой 0,262 грамма. Она рассказала, что приобрела «синтетику» через интернет, оплатив заказ через платежный терминал на улице Красноармейская.
Обе злоумышленницы стали фигурантками уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств. Интересно, что на стиральной машине у хозяйки квартиры были обнаружены пакетики с неизвестным содержимым, а также шприцы. Ей грозит до 4 лет лишения свободы за организацию наркопритона. Молодой человек, находившийся с девушками, получил статус свидетеля.
Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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