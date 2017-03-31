Обнаженное тело женщины обнаружено на улице в Нижнем Тагиле

Тело обнаружила местная жительница, которая рассказала, что накануне ее пожилая мама жаловалась на крики и шум у соседа, проживающего выше этажом. Женщина утром отправилась проведать маму и обнаружила недалеко от дома труп, пишут «Все новости» .

Возбуждено уголовное дело. В полиции факт смерти тагильчанки подтвердили. Правоохранители предполагают, что тело вынесли именно из той злополучной квартиры, где происходил скандал. По версии следствия, между хозяином квартиры и женщиной произошел конфликт, он нанес ей побои, потерпевшая скончалась, а мужчина ночью избавился от тела. Подозреваемый задержан.