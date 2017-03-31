Пожар в многоэтажке Екатеринбурга стал причиной эвакуации жильцов (ФОТО)
31 марта 2017, 10:30Происшествия
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В Екатеринбурге в 6:20 утра 31 марта на Ботанике произошел пожар в многоэтажке, пришлось эвакуировать жильцов подъезда.
Сюжеты: Екатеринбург
В ликвидации возгорания принимали участие 24 единицы личного состава и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 8 кв. м. Пострадал хозяин квартиры – он надышался продуктами горения и госпитализирован, пишет Е1.
Жильцы дома сообщили, что мужчина часто был пьян и, вероятно, заснул с непотушенной сигаретой.
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Фото: ИА «Ночные новости» / E1.RU
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