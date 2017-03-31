Пожизненное лишение свободы грозит уральцу по обвинению в убийстве четырех человек

Установлено: обвиняемый в конце минувшего года распивал алкоголь с четырьмя жителями Березовского, между ними произошла ссора. Товарищи всячески оскорбляли мужчину. Он затаил обиду и, дождавшись, когда все участники застолья заснут, зарубил топором двух мужчин и двух женщин.