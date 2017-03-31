Пожизненное лишение свободы грозит уральцу по обвинению в убийстве четырех человек
31 марта 2017, 11:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области перед судом предстанет житель Березовского, который, по версии следствия, убил четырех человек и пытался скрыть следы преступления путем поджога. Его будут судить по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Установлено: обвиняемый в конце минувшего года распивал алкоголь с четырьмя жителями Березовского, между ними произошла ссора. Товарищи всячески оскорбляли мужчину. Он затаил обиду и, дождавшись, когда все участники застолья заснут, зарубил топором двух мужчин и двух женщин.
Все потерпевшие скончались на месте. Злоумышленник переместил трупы в подпол дома, а затем, с целью сокрытия преступления, поджог строение. Мужчина признан вменяемым, вину свою не отрицает. Ранее он уже был судим за убийство.
Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд, обвиняемому грозит пожизненное заключение, сообщает прокуратура Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей