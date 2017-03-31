Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО, ВИДЕО)

На месте аварии работали пожарные и спасатели, пишет Е1. Как сообщают очевидцы, на месте ДТП был сильный гололед, вероятно, водитель автобуса не успел своевременно затормозить. Прицеп фуры развернуло и откинуло на автобус.

Пассажиров на попутном рейсе отправили в Екатеринбург. Некоторые люди получили травмы носа, когда ударились о спинки кресел при столкновении. Серьезных повреждений ни у кого не диагностировано.

После инцидента на дорожном участке были замечены рабочие, которые засыпали гололед реагентами.