Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО, ВИДЕО)
31 марта 2017, 10:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 марта на автодороге Тюмень – Екатеринбург недалеко от Камышлова произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который совершил столкновение с грузовиком.
Сюжеты: Екатеринбург
На месте аварии работали пожарные и спасатели, пишет Е1. Как сообщают очевидцы, на месте ДТП был сильный гололед, вероятно, водитель автобуса не успел своевременно затормозить. Прицеп фуры развернуло и откинуло на автобус.
Пассажиров на попутном рейсе отправили в Екатеринбург. Некоторые люди получили травмы носа, когда ударились о спинки кресел при столкновении. Серьезных повреждений ни у кого не диагностировано.
После инцидента на дорожном участке были замечены рабочие, которые засыпали гололед реагентами.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото, видео: читатель E1.RU
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей