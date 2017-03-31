Строительные вагончики сгорели возле башни «Исеть» в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
31 марта 2017, 12:45Происшествия
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Ночью с 30 на 31 марта в Екатеринбурге случился крупный пожар на улице Бориса Ельцина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает телекомпания ОТВ, горели бытовки на строительном объекте, общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Огонь тушили 5 единиц техники и 20 пожарных. Пожару присвоен уровень сложности 1БИС.
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Фото: Медиагруппа СОВА
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня. Огнеборцы работали всю ночь. К утру была окончена проливка и разбор завалов. Пострадавших нет – в момент возгорания бытовки пустовали.
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Фото и видео: E1.RU
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