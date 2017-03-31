Свердловчанин украл из магазина бутылку водки, угрожая продавцу гранатой (ФОТО)
31 марта 2017, 17:35Происшествия
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В Свердловской области житель поселка Юрты совершил нападение на единственный в селе магазин. Возбуждено уголовное делопроизводство по статье «разбой». Налетчику грозит до 10 лет тюрьмы.
Как сообщает ZNAK, в разгар рабочего дня в помещение торговой точки ворвались двое пьяных местных жителей, в руках у одного из них была граната. Как выяснилось позже, это был муляж.
Мужчины угрожали продавцу магазина и оказавшейся в неудачное время в торговой точке покупательнице. Злоумышленники требовали бутылку водки. Испуганная женщина выбежала из помещения и вызвала полицию.
Правоохранители установили личности налетчиков и застали их дома за распитием той самой похищенной бутылки. Вину мужчины отрицать не стали. Дома у них обнаружено вещественное доказательство налета – муляж боевой гранаты.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области
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