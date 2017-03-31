Женщина погибла в ДТП под Нижним Тагилом, шестилетний ребенок госпитализирован (ФОТО)
31 марта 2017, 09:45Происшествия
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30 марта на автодороге Николо-Павловское – Алапаевск водитель ТС «Лада Приора», следуя из Нижнего Тагила в село Петрокаменское, во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Мазда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель отечественного автомобиля госпитализирован в больницу с диагнозами ЧМТ и перелом колена. Его пассажирка скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Пассажирка иномарки госпитализирована с переломом позвоночника. В машине также находился шестилетний ребенок, он перевозился в детском кресле, у мальчика диагностирована травма живота и ушибы.
Во второй машине, как сообщает Отдел пропаганды ГИБДД, также ехал ребенок, о его состоянии на данный момент информации нет.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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