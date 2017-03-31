Женщина погибла в ДТП под Нижним Тагилом, шестилетний ребенок госпитализирован (ФОТО)

Водитель отечественного автомобиля госпитализирован в больницу с диагнозами ЧМТ и перелом колена. Его пассажирка скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Пассажирка иномарки госпитализирована с переломом позвоночника. В машине также находился шестилетний ребенок, он перевозился в детском кресле, у мальчика диагностирована травма живота и ушибы.

Во второй машине, как сообщает Отдел пропаганды ГИБДД, также ехал ребенок, о его состоянии на данный момент информации нет.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД