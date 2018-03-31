Нетрезвый екатеринбуржец избил врача скорой помощи
31 марта, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала задержали мужчину, который в ночь на 28 марта, будучи в нетрезвом виде, напал на врача скорой помощи. Инцидент был зафиксирован в одном из многоэтажных домов на улице Бардина.
Сюжеты: Екатеринбург
Врачи, приехавшие на вызов, застали распивающих алкоголь жильцов. Один из собутыльников жаловался на плохое самочувствие. Медики осмотрели больного, предложили госпитализацию, на которую мужчина согласился. Позже в подъезде в ходе спора с врачом мужчина несколько раз ударил врача по лицу кулаком.
Сотрудники скорой помощи вызвали на место правоохранителей, которые доставили всех участников в отдел полиции.
Подозреваемым оказался 35-летний екатеринбуржец. Он получил протокол за мелкое хулиганство, а также стал фигурантом уголовного дела по факту побоев. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас ему официально запретили покидать город, передает «Наша газета».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей