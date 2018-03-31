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Нетрезвый екатеринбуржец избил врача скорой помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нетрезвый екатеринбуржец избил врача скорой помощи

31 марта, 09:00Происшествия
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