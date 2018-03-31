Три маленьких ребёнка пострадали в аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень (ФОТО)

Участниками массовой аварии стали три автомобиля: Audi, Hyundai Elantra и Honda Civic. Немецкая иномарка не выдержала дистанцию до Hyundai и допустила серьёзное столкновение. Второй участник аварии выехал на встречную полосу, где врезался в Honda.

В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых – дети 4, 5 и 8 лет, передаёт «E1.ru».

После аварии движение по дороге было затруднено, поскольку сотрудники ГИБДД работали на месте аварии.

Сыщики возбудили уголовное производство из-за нарушения ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью людей.