Три маленьких ребёнка пострадали в аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень (ФОТО)
31 марта, 10:00Происшествия
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Три иномарки столкнулись на автодороге «Екатеринбург – Тюмень». В результате ДТП пострадали три маленьких ребёнка.
Сюжеты: Екатеринбург
Участниками массовой аварии стали три автомобиля: Audi, Hyundai Elantra и Honda Civic. Немецкая иномарка не выдержала дистанцию до Hyundai и допустила серьёзное столкновение. Второй участник аварии выехал на встречную полосу, где врезался в Honda.
В ДТП пострадали шесть человек, трое из которых – дети 4, 5 и 8 лет, передаёт «E1.ru».
После аварии движение по дороге было затруднено, поскольку сотрудники ГИБДД работали на месте аварии.
Сыщики возбудили уголовное производство из-за нарушения ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью людей.
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Фото: «E1.ru»
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