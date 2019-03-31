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36 человек были эвакуированы из-за пожара в доме на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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36 человек были эвакуированы из-за пожара в доме на ГГМ в Нижнем Тагиле

Вчера, 09:55ПроисшествияФото: Анастасия Шулаева/ vk.com/chptagil
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