36 человек были эвакуированы из-за пожара в доме на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:55ПроисшествияФото: Анастасия Шулаева/ vk.com/chptagil
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30 марта около 23:00 в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе, 63 в квартире на третьем этаже произошел пожар, в результате которого из дома были эвакуированы 36 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади 24 кв.м загорелись домашние вещи. Эвакуация жильцов дома проходила по лестничным маршам.
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Огонь тушили 12 сотрудников МЧС на пяти единицах техники. В 23:31 было ликвидировано открытое горение. Проливка сгоревших конструкций завершена в 00:10. Информации о пострадавших в пожаре нет.
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