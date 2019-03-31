Медики больницы в Полевском поставили ребенку просроченую капельницу

По одним сведениям, срок годности раствора забыла проверить медсестра, по другим – такое указание дал лечащий врач.

Главврач ЦГБ Сергей Алферов, который во время инцидента находился в отпуске, подтвердил факт использования просроченного аппарата.

Инцидент будет расследован со всей тщательностью, степень вины каждого участника будет установлена. О результатах проверки и принятых мерах мы сообщим после ее окончания,сообщил Алферов.

Известно, что ребенок от просроченного раствора не пострадал.