Медики больницы в Полевском поставили ребенку просроченую капельницу
Вчера, 11:15ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В реанимационном отделении ЦГБ в Полевском медики поставили ребенку капельницу с раствором, у которого истек срок годности. Сейчас в медучреждении проводится внутренняя проверка, сообщает портал «ПроПолевской».
По одним сведениям, срок годности раствора забыла проверить медсестра, по другим – такое указание дал лечащий врач.
Главврач ЦГБ Сергей Алферов, который во время инцидента находился в отпуске, подтвердил факт использования просроченного аппарата.
Инцидент будет расследован со всей тщательностью, степень вины каждого участника будет установлена. О результатах проверки и принятых мерах мы сообщим после ее окончания,сообщил Алферов.
Известно, что ребенок от просроченного раствора не пострадал.
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Видео: Ura.ru
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