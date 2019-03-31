Жители Камышлова остались без воды из-за комунальной аварии

В пресс-службе МЧС заявляют, что при необходимости администрация Камышлова организует для горожан подвоз воды. Сейчас для населения работают колонки с питьевой водой, а также колодцы и индивидуальные питьевые скважины.

На месте коммунальной аварии работают сотрудники МУП «Водоканал» и свердловские спасатели. Ожидается, что аварийно-восстановительные работы завершаться 31 марта к 15:00.

Всего в результате ЧП отрезными от воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, четыре школы, профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа и хирургическое отделение районной больницы Камышлова.