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Жители Камышлова остались без воды из-за комунальной аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kamyshlov 30 marta kommunalnaya avariya 1000x667

Жители Камышлова остались без воды из-за комунальной аварии

Вчера, 10:23ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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