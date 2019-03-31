Жители Камышлова остались без воды из-за комунальной аварии
30 марта в Камышлове из-за аварии в машинном отделении канализационной насосной станции без воды остались сотни многоквартирных и частных домов, а также школы, детские сады и больница, сообщает «АиФ».
В пресс-службе МЧС заявляют, что при необходимости администрация Камышлова организует для горожан подвоз воды. Сейчас для населения работают колонки с питьевой водой, а также колодцы и индивидуальные питьевые скважины.
На месте коммунальной аварии работают сотрудники МУП «Водоканал» и свердловские спасатели. Ожидается, что аварийно-восстановительные работы завершаться 31 марта к 15:00.
Всего в результате ЧП отрезными от воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, четыре школы, профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа и хирургическое отделение районной больницы Камышлова.
Ситуация с коммунальной аварией находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях регионального спасательного главка МЧС.