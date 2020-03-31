В Нижнем Тагиле пропал мужчина без ноги
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает 53-летнего Дмитрия Костромина, который пропал из своего дома на улице Булата Окуджавы, 7, сообщает пресс-группа МВД.
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25 марта с заявлением в ОП № 20 обратилась мать пропавшего. Она рассказала, что сын не выходил на связь с 13 марта. Родственники пришли к нему на квартиру, но там никого не было. Сотовый телефон мужчины лежал на диване.
Также установлено, что пропавший злоупотребляет алкоголем. Раньше он уже уходил из дома, но всегда возвращался. сейчас полиция проверят все возможные места его нахождения.
Главная примета пропавшего Дмитрия Костромина — отсутствие ноги, мужчина передвигается на костылях.
Всех, кому известно о его местонахождении, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону (3435)97-65-02.
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Пропавший Дмитрий Костромин
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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