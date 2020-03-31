В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с рельс

Пострадавших нет. Трамвай двигался со скоростью 3 километра в час,рассказал TagilCity.ru Игорь Темнов.

Напомним, 7 марта в Нижнем Тагиле в районе поселка Северный загорелся трамвай. Сотрудники трамвайного депо самостоятельно справились с возгоранием. На место выезжали две единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Причиной стало короткое замыкание в моторном отсеке. В результате оплавился силовой кабель. На момент возгорания вагон трамвая был пустым.