В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с рельс
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: скриншот из видео из паблика "ЧП Нижний Тагил"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня утром около 8 часов рядом со зданием Нижнетагильского музея заповедника на улице Ленина сошёл с рельс трамвай, следовавший по маршруту № 3. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, движение было восстановлено спустя 45 минут, а причиной схода с рельс стала неисправность путей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Пострадавших нет. Трамвай двигался со скоростью 3 километра в час,рассказал TagilCity.ru Игорь Темнов.
Сошедший с рельс трамвай заблокировал одну полосу автодороги.
В центре Нижнего Тагила сошёл с рельс трамвайВидео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»
Напомним, 7 марта в Нижнем Тагиле в районе поселка Северный загорелся трамвай. Сотрудники трамвайного депо самостоятельно справились с возгоранием. На место выезжали две единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Причиной стало короткое замыкание в моторном отсеке. В результате оплавился силовой кабель. На момент возгорания вагон трамвая был пустым.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей