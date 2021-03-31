13-летняя школьница на Урале ушла из дома и не вернулась

Около 21.00 часов вечера 30 марта 13-летняя Косикова Виктория Евгеньевна, ушла из дома по ул. Пригородная, 15-10, г. Красноуральск, Свердловской области. Домой она не вернулась, сообщается в социальной сети Администрации городского округа Красноуральск.
Установлены приметы девочки: рост 140 сантиметров, телосложение худощавое, светлые длинные волосы, серо-голубые глаза. Одета на момент ухода в длинный чёрный пуховик, тёмно-синие джинсы и серые ботинки на белой платформе.
Напомним, женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге.