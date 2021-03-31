Четыре улицы поселка под Нижним Тагилом остались без света

В Баранчинском четыре улицы были обесточены из-за проведения плановых работ, рассказали TagilCity.ru в «Россети Урала».

Отключения начались с 8.00 на улицах Бажова, Победы, Свободы и Щорса. Ведутся плановые работы. График был размещен на нашем официальном сайте, рассказал редакции поставщик услуг. Завершить работы планируется к 17.00. С чем именно связаны отключения и какие проводятся работы в «Россети Урала» не сообщили. Напомним, 17 марта на Химмаше в Екатеринбурге из-за аварии пропало электропитание. Причиной отключения, по предварительным данным, считается авария на трансформаторной подстанции. Авария в Екатеринбурге лишила света Химмаш

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