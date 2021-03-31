ФСБ выявила мошенничество при поставках в школу и детсады Екатеринбурга

ФСБ выявила мошенничество при поставках в школу и детсады Екатеринбурга
Сегодня, 08:23ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
ФСБ раскрыла схему мошенничества при поставке по контракту в школу и семь детских садов Екатеринбурга.

Установлено, что в 2019 году образовательные учреждения заключили контракт с ООО ПК «СК-Мираткотехно» по поставке оборудования для системы видеонаблюдения. Отмечается, что сотрудник МКУ «Центр Бухгалтерского и материального технического обеспечения образовательных учреждений» указал на «правильную» фирму, с которой необходимо заключить контракт, пишет «КП-Екатеринбург».

Однако оборудование, предоставленное по договору, не соответствовало по качеству заявленному в контракте. По подсчетам следователей, ущерб составил 650 тысяч рублей.

На директора фирмы-поставщика было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения). Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент устанавливается его местонахождение.

Напомним, 26 марта сообщалось о суде над директором фирмы-застройщика за мошенничество. Организация обманула более 50 семей. В 2019 году директор компании получил предоплаты от будущих жильцов на сумму более десятка миллионов рублей и скрылся.

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Екатеринбург
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