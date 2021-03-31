ФСБ выявила мошенничество при поставках в школу и детсады Екатеринбурга

Установлено, что в 2019 году образовательные учреждения заключили контракт с ООО ПК «СК-Мираткотехно» по поставке оборудования для системы видеонаблюдения. Отмечается, что сотрудник МКУ «Центр Бухгалтерского и материального технического обеспечения образовательных учреждений» указал на «правильную» фирму, с которой необходимо заключить контракт, пишет «КП-Екатеринбург».