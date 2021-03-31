Хоккеист-любитель умер после матча в Новоуральске

Вечером 29 марта на Ледовой арене Новоуральска скончался хоккеист местной любительской команды «Фортуна» Владимир Черепанов. В этот день команда играла с ХК «Альянс».
Внезапно 55-летнему игроку стало плохо. Он скончался в раздевалке на руках у товарищей.
Очевидцы рассказали Е1, что сразу после матча Владимир пожаловался на боли в области сердца медсестре. Она дала ему таблетку, после чего хоккеист ушел в раздевалку.
Там через какое-то время мужчина умер. Вызванная к месту происшествия бригада «скорой», несмотря на предпринятые реанимационные действия, не смогла ему ничем помочь.
В Ассоциации любительского хоккея города Новоуральска, занимавшейся организацией данного матча рассказали изданию, что согласно судмедэкспертизе, у хоккеиста во время игры оторвался тромб.