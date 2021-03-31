Хоккеист-любитель умер после матча в Новоуральске

Хоккеист-любитель умер после матча в Новоуральске
Сегодня, 08:26ПроисшествияФото: Ассоциация любительского хоккея Новоуральска
Хоккеист-любитель умер сразу после матча в Новоуральске на Ледовой арене КСК. У мужчины заболело сердце. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла его спасти.

Вечером 29 марта на Ледовой арене Новоуральска скончался хоккеист местной любительской команды «Фортуна» Владимир Черепанов. В этот день команда играла с ХК «Альянс».

Внезапно 55-летнему игроку стало плохо. Он скончался в раздевалке на руках у товарищей.

Очевидцы рассказали Е1, что сразу после матча Владимир пожаловался на боли в области сердца медсестре. Она дала ему таблетку, после чего хоккеист ушел в раздевалку.

Там через какое-то время мужчина умер. Вызванная к месту происшествия бригада «скорой», несмотря на предпринятые реанимационные действия, не смогла ему ничем помочь.

В Ассоциации любительского хоккея города Новоуральска, занимавшейся организацией данного матча рассказали изданию, что согласно судмедэкспертизе, у хоккеиста во время игры оторвался тромб.

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