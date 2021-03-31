Полиция проверяет все службы такси: подробности о поисках женщины в Екатеринбурге

26 марта Зульфия уехала от родственницы в Екатеринбурге и больше не выходила на связь. Несколько дней полиция занимается делом 38-летней женщины. Заявление о пропаже подано в 12 отдел полиции, сейчас ее поиском занимаются волонтеры и сотрудники МВД, сообщает Е1.