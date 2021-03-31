Полиция проверяет все службы такси: подробности о поисках женщины в Екатеринбурге

26 марта Зульфия уехала от родственницы в Екатеринбурге и больше не выходила на связь. Несколько дней полиция занимается делом 38-летней женщины. Заявление о пропаже подано в 12 отдел полиции, сейчас ее поиском занимаются волонтеры и сотрудники МВД, сообщает Е1.
По данным расследования, между женщинами во время отдыха произошел небольшой конфликт, после этого Зульфия уехала на такси. Полицией выясняется, какая фирма оказывала услуги по перевозке и где остановилась пропавшая, рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
В настоящее время отрабатывается биллинг телефона женщины, устанавливается круг ее связей, опрашиваются знакомые, жители дома, где она проживала, где работала, не попала ли она при каких-либо обстоятельствах в больницу, сообщил полковник Валерий Горелых.
В розыске участвуют все наряды полиции Екатеринбурга. Это дело взято под личный контроль руководителя ОП № 12.
Напомним, женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге.