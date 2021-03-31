Полиция проверяет все службы такси: подробности о поисках женщины в Екатеринбурге

Полиция проверяет все службы такси: подробности о поисках женщины в Екатеринбурге
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: pixabay.com
О поисках пропавшей в Екатеринбурге женщины в МВД рассказали, что проверяются все службы такси.

26 марта Зульфия уехала от родственницы в Екатеринбурге и больше не выходила на связь. Несколько дней полиция занимается делом 38-летней женщины. Заявление о пропаже подано в 12 отдел полиции, сейчас ее поиском занимаются волонтеры и сотрудники МВД, сообщает Е1.

По данным расследования, между женщинами во время отдыха произошел небольшой конфликт, после этого Зульфия уехала на такси. Полицией выясняется, какая фирма оказывала услуги по перевозке и где остановилась пропавшая, рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В настоящее время отрабатывается биллинг телефона женщины, устанавливается круг ее связей, опрашиваются знакомые, жители дома, где она проживала, где работала, не попала ли она при каких-либо обстоятельствах в больницу, сообщил полковник Валерий Горелых.

В розыске участвуют все наряды полиции Екатеринбурга. Это дело взято под личный контроль руководителя ОП № 12.

Напомним, женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициярозысктаксипропалаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы