Пьяный 19-летний свердловчанин угнал чужую машину покататься и попался ДПС

19-летний свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения, поругавшись с родителями, угнал чужую машину покататься и попался ДПС. Машину с ключами в зажигании он увидел во дворе.

Молодого угонщика без водительского удостоверения и в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД задержали в городе Лесной. Наряду ДПС он пояснил, что поругался с родителями и ушел из дома. Во дворе парень обнаружил ВАЗ-2112 с ключами в замке зажигания. Молодой человек решил прокатиться по городу, но уже в соседнем дворе на улице Юбилейной его заметили автоинспекторы: автомобиль двигался с выключенным светом фар. Инспекторы ДПС поехали за автомобилем, который попытался скрыться среди припаркованных во дворе машин, рассказали в ГИБДД по Свердловской области. При задержании водитель бранился нецензурными словами и отказывался пройти в патрульную машину. Стражам правопорядка пришлось надеть на молодого человека наручники. В отношении 19-летнего нарушителя составили протокол об административном правонарушении за управление ТС в состоянии опьянения. И еще одно - за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции. По решению суда он арестован на 10 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, в Екатеринбурге будут судить троих парней, которых обвиняют в угоне отечественных автомобилей. Они проникали в транспортные средства, соединяли провода зажигания и уезжали кататься, после чего бросали угнанный автомобиль.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter