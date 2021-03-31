Пьяный водитель на Lexus устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге и забыл об этом

Обвиняемый заявил, что не помнит обстоятельства ДТП, но признался в совершенном преступлении. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.