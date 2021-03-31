Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге

Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: pixabay.com
На улице Саввы Белых в Екатеринбурге произошла авария, погиб человек. Сейчас на этом участке затруднено движение.

В районе школы № 14 в Екатеринбурге движение осуществляется по одной полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия на этом месте погиб человек, предположительно женщина, сообщает Е1.

По словам очевидцев, на улице стоит разбитая машина, рядом лежит черный мешок. На месте трагедии работают полицейские. На данный момент транспортный поток на этой улице стоит в пробке.

В отделении пропаганды ГИБДД подробности аварии обещали сообщить позже.

Напомним, пьяный водитель на Lexus устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге и забыл об этом.

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Екатеринбург
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