Уральцу грозит 5 лет колонии за удар локтем полицейского

47-летний пьяный мужчина 14 февраля пытался подняться на второй этаж в отделе полиции по Режевскому району. Он не реагировал на требования и вопросы силовиков и полицейским пришлось принять меры по пресечению противоправного поведения мужчины. В результате задержания мужчина нанес удар сотруднику правопорядка, сообщает Znak.com.
На мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый признал вину.
Напомним, пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд.