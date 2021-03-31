Уральцу грозит 5 лет колонии за удар локтем полицейского

Уральцу грозит 5 лет колонии за удар локтем полицейского
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: pixabay.com
Жителю Режа грозит 5 лет лишения свободы за то, что он локтем ударил полицейского.

47-летний пьяный мужчина 14 февраля пытался подняться на второй этаж в отделе полиции по Режевскому району. Он не реагировал на требования и вопросы силовиков и полицейским пришлось принять меры по пресечению противоправного поведения мужчины. В результате задержания мужчина нанес удар сотруднику правопорядка, сообщает Znak.com.

На мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый признал вину.

Напомним, пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд.

Материалы по теме:
судполициямужчинаудар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы