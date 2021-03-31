«В кармане бутылка водки»: в Екатеринбурге водитель Hyundai насмерть разбился о столб

«В кармане бутылка водки»: в Екатеринбурге водитель Hyundai насмерть разбился о столб
Сегодня, 07:28ПроисшествияФото: E1.ru
В ДТП со столбом и иномаркой погиб водитель в Екатеринбурге. По словам очевидцев у него в кармане была бутылка водки.

Происшествие случилось вечером 30 марта у дома № 38 на улице Учителей. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением и врезался в опору освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте. У него была разбита голова.

В кармане верхней одежды у него был недопитая бутылка водки. В салоне чувствовался запах алкоголя, рассказал E1 очевидец.

Фото:E1.ru

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД. На месте происшествия ведутся следственные действия. Устанавливаются родные мужчины. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 28 марта сообщалось о пяти пострадавших в ДТП на объездной дороге Верхней Пышмы. Автомобиль ВА3-21099 выезжая со второстепенной дороги, поворачивал направо и столкнулся с автомобилем Kia Seltos. Пятеро человек были госпитализированы.

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Екатеринбург
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