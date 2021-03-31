В реку превратилась улица Алтайская в Нижнем Тагиле из-за забившейся ливневки

С полей весь растаявший снег бежит прямо на дорогу, ливневка днем воду пропускает, а ночью замерзает, рассказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. Недавно на этом участке дороги два дня не могли пробить ливневую канализацию. Он отметил, что сейчас забился и следующий по линии колодец.