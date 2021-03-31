Взрыв бочки в здании автосалона в Екатеринбурге попал на видео

На видеозаписи можно заметить, как мужчина с болгаркой приближается к бочке из-под масла. После начала работ появляются искры, однако вскоре раздается взрыв и человека отталкивает ударной волной.
Взрыв произошел, поскольку искры воспламенили пары, находящиеся в бочке. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, раны лица и перелом верхней челюсти. Его доставили в больницу, сообщает Е1.
Предполагается, что пилить бочку уралец решил, поскольку захотел сделать из нее мусорный контейнер.
Напомним, следователи проводят проверку по факту случившегося.