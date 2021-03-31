Женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге

Женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге
Сегодня, 08:10ПроисшествияФото: Зульфия Шайхулова "Вконтакте"
Пропала 38-летняя Зульфия Шайхулова. Она уехала от родственницы на такси 26 марта и больше не выходился на связь.

Родные написали заявление в полицию. Кроме того, поисками занимаются члены отряда «Прорыв».

У нее были проблемы с сердцем, рассказала E1 сестра пропавшей.

31 марта добровольцы из поискового отряда совместно с полицейскими начнут работы по розыску. Приметы свердловчанки: 165 сантиметров рост, волосы темные с обесцвеченными концами. В момент пропажи на ней был одет пуховик с капюшоном красного цвета, черные сапоги и розовый рюкзак.

Напомним, 26 марта в Екатеринбурге бесследно пропала 13-летняя школьница. Её нашли полицейские. Оказалось, что она ушла из-за семейных проблем.

Сюжеты:
Екатеринбург
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